Озерский театр кукол «Золотой петушок» стал победителем ежегодного конкурса социально значимых проектов «Росатома»

Конкурс был объявлен в апреле, в нем приняли участие 374 претендента из 27 субъектов Российской Федерации, заявки рассматривал Экспертный совет и Конкурсная комиссия.

Высококлассные специалисты в области образования, культуры, социального служения, общественной деятельности отобрали 34 проекта, каждый из которых будет реализован за счет конкурсного финансирования. В 2021 году оператором конкурса является фонд «Соработничество».

Свою заявку на конкурс подал и Озерский театр кукол «Золотой петушок», его проект получил поддержку: в течение года детский спектакль «Путешествия Вовки из Сороковки», посвященный юбилею атомной промышленности, будет показан в нескольких городах «Росатома» - Сосновом бору, Обнинске, Заречном. Сумма гранта составляет 599 тысяч рублей.

Справочно: Конкурс по разработке и реализации социально значимых проектов в течение 13 лет ежегодно проводится под эгидой Общественного Совета Госкорпорации «Росатом». Проекты участников конкурса реализуются по следующим направлениям: Здоровье и здоровый образ жизни; Физическая культура и детский спорт; Умный город; Культура и творчество; Охрана окружающей среды; Социальная поддержка; Информационно-просветительская деятельность; Развитие местных сообществ.

Во время конкурсной кампании для приемных общественного совета «Росатома» был проведён цикл обучающих мероприятий (как написать социальный проект, экспертная оценка проекта, сопровождение проекта) для того, чтобы руководители приёмных стали кураторами в территориях, проводили консультации для потенциальных участников, оказывали помощь в создании партнерских проектов. Был проведен мастер-класс по заполнению заявки, по составлению бюджета проекта. На протяжении всего срока сбора заявок велись консультации в личных кабинетах и на сайте конкурса.

Подробнее о конкурсе здесь: https://rosatom.pravkonkurs.ru/public/home/documents

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/47588/