В Челябинске устанавливают причину повреждения песчаных фигур в Саду камней – в администрации города назвали произошедшее вандализмом.

Инцидент произошел в ночь на 5 июля. Утром часть фигур оказались с разной степенью повреждения. В мэрии города с уверенностью заявили, что это дело рук хулиганов.

«Сегодня ночью вандалы повредили фигуры в Саду камней, которые создали лучшие мастера страны в рамках челябинского фестиваля песчаных скульптур. Фигуры не пострадали от сильных ливней, но не устояли перед хулиганами. Уже подано заявление в полицию. Сейчас скульпторы приступили к восстановлению поврежденных арт-объектов», – сообщили в горадминистрации.

Отметим, что фигуры повреждены фрагментарно, что нехарактерно для действий вандалов, и может быть следствием природных явлений либо бродячих животных.

Планируется, что песчаные скульптуры простоят до глубокой осени, если их раньше не уничтожат зрители.

https://dostup1.ru/accident/V-Chelyabinske-ustanavlivayut-prichinu-povrezhdeniya-peschanyh-figur-v-Sadu-kamney_138599.html