2021-07-07YEKT08:31:00 | Новости Городские новости Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 07.07.2021 г. Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Сегодня среда 07 июля 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была +9 град. С • атмосферное давление 744 мм. рт. столба • относительная влажность воздуха 87 % • ветра нет 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. За прошедшие сутки в городе ДТП не зарегистрировано. 5. Плановые отключения в жилых домах производятся: Вид отключения Адреса Время отключения 1 В сетях холодного водоснабжения: Горная 25 С 9 до окончания Гайдара 9-2п, Дзержинского 35-9п, Луначарского13-3п, С 9 до 12 часов Октябрьская 26-2п С 9 до 14 часов Дзержинского 60 С 10 до 12 часов Дзержинского 58 С 14 до 16 часов 2 В сетях электро- снабжения нет 3 В сетях горячего водоснабжения нет Вниманию жителей округа! Доводим до сведения, что плановое отключение горячей воды будет производиться до 19 июля. Во избежание затоплений необходимо привести в исправное состояние сантехническое оборудование и закрыть краны. В связи с проведением ремонтных работ сегодня с 08.00 час. и до окончания работ будет временно перекрыто движение транспортных средств по ул. Уральская от пересечения ул. Кирова до ул. Ленинградская. 2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме. 2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме. 2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное. 2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме). 2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)) № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,11 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,09 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,083 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,14 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,1 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11 Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2.10. Обстановка на водных объектах: Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло. 2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет. Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 07 июля 2021 года. 1. Природные ЧС: не прогнозируются. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления. Челябинская область Небольшая облачность, ночью без осадков, днем на юго-востоке области местами небольшие дожди. Ветер северный, северо-восточный 6-11 м/с, на юге области 9-14 м/с. Температура воздуха ночью плюс 6-11°, на крайнем юге до плюс 14°, днем плюс 20-25°. НЯ: не прогнозируются. ОЯ: не прогнозируются. Паводковая обстановка: В ближайшие сутки на реках ожидается неустойчивый гидрологический режим. Лесопожарная обстановка: НЯ: 6-8 июля в отдельных районах Челябинской области местами сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале). ОЯ: 6-8 июля в юго-восточных и восточных районах Челябинской области местами сохраняется, в западных районах местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по региональной шкале). 3.1 Лесопожарная обстановка. На основании распоряжения правительства Челябинской области с 24 апреля 2021 г. введен противопожарный режим в лесах Челябинской области. 3.2. Техногенные ЧС: 3.2.1 ДТП: существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных дорожно-транспортными происшествиями в результате снижения видимости при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима (Р=0,3). 3.2.2 ЖКХ: прогнозируются аварийные ситуации на системах ЖКХ и энергетики (Р=0,4) в связи с изношенностью инженерных сетей, порывами линий электропередач при усилении ветра свыше 15 м/с и аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. 3.2.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории округа (Р=0,4). Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей. 3.3. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются. 3.3.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки). 3.3.2 Опасные инфекционные заболевания людей: Сохраняется вероятность (Р=0,5) заболевания населения внебольничной пневмонией, коронавирусом COVID-19 (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий). 3.4. Обстановка на водных объектах: прогнозируются происшествия, связанные с нарушением правил безопасности в связи с продолжением сезона рыбной ловли и выходом людей на тонкий лед, а также нарушениями правил использования маломерных судов (Р=0,3). Наибольшая вероятность на территории 7 МО: Аргаяшский МР (Аргазинское водохранилище), Копейский ГО (оз. Синеглазово, оз. Шелюгино, карьер Песчаный), Магнитогорский ГО (р. Урал), Миасский ГО (Поликарпов пруд, р. Миасс), Саткинский МР (р. Б.Сатка, р. Ай), Троицкий МР (р. Уй, р. Увелка), Челябинский ГО (р. Миасс, Голубой карьер, оз. Первое, Шершневское водохранилище). 3.5. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 171 сообщение. http://www.ozerskadm.ru/about/info/oper_env/47614/ alebedeva 2021-07-07YEKT08:31:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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