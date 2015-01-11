«Фортум» продает Аргаяшскую ТЭЦ – покупателем выступает компания «Русатом Инфраструктурные решения».

Электрическая мощность Аргаяшской ТЭЦ составляет 256 МВт, тепловая – 824 МВт; сстанция является основным источником промышленного пара для НПО «Маяк», одного из мировых лидеров по производству источников ионизирующего излучения промышленного назначения и переработке облученного ядерного топлива. ТЭЦ также поставляет тепло потребителям Озерска и поселка Новогорный.

«Фортум» планирует передать управление станцией РИР в третьем квартале 2021 года, после завершения государственной регистрации перехода права собственности. Аргаяшская ТЭЦ продолжит выполнять обязательства перед потребителями и контрагентами.

Персоналу станции будет предложено продолжить трудовые отношения с новым работодателем в лице РИР с общим сохранением условий труда. После приобретения РИР намерен реализовать ряд мероприятий, направленных на повышение надежности и экологичности работы ТЭЦ. В частности, планируется реконструкция системы гидрозолоудаления и проведение работ, направленных на сокращение выбросов в атмосферу.+

В «Фортуме» отмечают, что продажа станции вместе с постепенным уходом от сжигания угля на Челябинской ТЭЦ-2 позволит российскому подразделению корпорации к концу 2022 года полностью отказаться от использования угля.

https://dostup1.ru/economics/Fortum-prodaet-Argayashskuyu-TETs_138703.html