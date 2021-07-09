Портал Госуслуг начнет рассылку уведомлений о новых выплатах

В воскресенье, 11 июля, портал Госуслуг в тестовом режиме начнет рассылку уведомлений о новых единовременных выплатах на школьников.

«Портал сам заполнит форму заявления на выплату 10 тыс. рублей на каждого ребенка-школьника, а затем отправит пользователю приглашение зайти в личный кабинет, чтобы проверить корректность данных и отправить заявление в ПФР. Таким образом, автоматически формируя необходимые формы, портал сэкономит пользователям время и вовремя напомнит о получении положенных им выплат», – рассказал министр.

Он уточнил, что поскольку режим тестовый, то уведомление с портала может не поступить. В таком случае с 15 июля 2021 года можно зайти на госуслуги и подписать заявление привычным способом.

Напомним, крупные банки предложили своим клиентам дополнительные бонусы при перечислении выплат на открытые у них счета: ВТБ первым сделал масштабное специальное предложение по «школьной» выплате гражданам, предложив специальную медицинскую страховку для всех детей в семье и дополнительные выплаты, затем Альфа-Банк, Почта Банк и Сбербанк объявили свои специальные акции с предложением своим клиентам дополнительных бонусов и различных бесплатных медицинских страховок, в том числе от последствий коронавируса.

«Мы надеемся, что другие банки также присоединятся к этой инициативе и предложат получателям выплат различные программы лояльности», – добавил министр.

https://dostup1.ru/society/Portal-Gosuslug-nachnet-rassylku-uvedomleniy-o-novyh-vyplatah_138802.html