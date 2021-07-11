Астрономы предупредили о геомагнитных возмущениях на Земле.
По данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук, магнитосфера будет возбужденной 12 и 13 июля – до четырех баллов. Напомним, магнитные бури начинаются при достижении пяти баллов (уровень G1).
Пресс-служба Росгидромета ранее также сообщала о возмущениях геомагнитного поля 11-13, 15-17 и 27 июля, также они возможны 19, 21-22 июля.
Метеозависимых людей медицинские работники просят быть внимательнее к своему здоровью.
https://dostup1.ru/society/Astronomy-predupredili-o-geomagnitnyh-vozmuscheniyah-na-Zemle_138820.html