Информация о заболеваемости COVID-19

Межрегиональное управление №71 информирует, в период с 05.07.2021г. по 11.07.2021г. у граждан, проживающих на территории Озерского городского округа, зарегистрировано 100 новых случаев заболевания COVID-19.

За этот период выздоровели 50 человек.

В Озерском городском округе продолжается вакцинация против COVID-19.

Применяются вакцины для профилактики коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V), а также «ЭпиВакКорона»

По данным, предоставленным ФГБУЗ «Клиническая больница №71» ФМБА России, по состоянию на утро 12.07.2021 получили 1 прививку - 14704 человек, 2 прививки – 10470 человек.

Для желающих защитить себя и окружающих от коронавирусной инфекции, в городской и заводской поликлиниках работают кабинеты вакцинации.

Предварительная запись для тех, кто планирует поставить вакцину в течение ближайшего месяца на сайте Клинической больницы № 71 http://er.kb-71.ru/site.nsf/index.xsp.

Запись на вакцинацию доступна по телефону:

4-40-90 (городская поликлиника),

Также можно прийти без предварительной записи в кабинет № 602 городской поликлиники. Вакцина будет поставлена в день обращения. С собой необходимо взять паспорт и СНИЛС.

График работы кабинета № 602 в городской поликлинике:

Пн-пт - 8:00-18:00

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/47672/