Молодежь готова внести свой вклад в развитие поселка

Конкурс «Сельская молодежь – будущее Южного Урала» организован Челябинским региональным отделением Общероссийской молодежной общественной организации «Российский союз сельской молодежи» (РССМ). Он проводится с целью вовлечения жителей в реализацию проектов комплексного развития сельских населённых пунктов. Конкурс состоит из четырех этапов: набор участников; выездное обучение команд развития, отбор лучших команд и их проектов; продолжение обучения и сопровождения лучших команд развития, работа с наставниками; реализация лучших проектов развития, награждение победителей.
Подать заявку на участие в конкурсе могли до 1 июля 2021 года все жители Челябинской области с собственными идеями развития сельских территорий. С 9 по 11 июля в Челябинске проходил второй этап - очный образовательный семинар конкурса «Сельская молодежь – будущее Южного Урала». Здесь более 100 активистов, объединившись в команды, разработали и презентовали 39 проектов, 25 из них были допущены до третьего этапа.
Проект метлинцев оказался связан с перерабатывающей отраслью и поддержкой крестьянско-фермерских хозяйств. Конкурсная комиссия, в состав которой в том числе вошли представители органов исполнительной и законодательной власти Челябинской области, по достоинству оценила материал, представленный командой поселка Метлино.
Возглавляла команду поселка Метлино Ольга Хакимова, депутат фракции «Единая Россия» Собрания депутатов Озерского городского округа:
- Три дня мы слушали лекции, проходили мастер-классы, совершенствовали свой проект при сотрудничестве с лучшими экспертами региона. Вчера был день эмоционально насыщенный, в хорошем смысле этого слова! Нас допустили к следующему туру, где продолжится обучение и начнется работа с наставниками. Нашим наставником станет либо министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Владимирович Кобылин, либо заместитель Губернатора Челябинской области Сергей Юрьевич Сушков (позже нас известят с кем именно мы будем общаться). Конкурсные проекты будут дорабатываться, им будет оказана поддержка для реализации в сельских поселениях.
Хочу сказать спасибо всем, кто нам помогал и был рядом, отдельная благодарность - главе округа Евгению Юрьевичу Щербакову за поддержку, за веру в нас!
Почетными гостями семинара стали: первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт, министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов, министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин и другие.
По Положению о конкурсе, в случае успешного прохождения всех этапов его участники примут участие в инвест-сессиях с участием федеральных и региональных компаний с целью поиска инвестиций для своей территории; будут приглашены к сотрудничеству с командами развития территорий других регионов и реализации совместных проектов; будут приглашены к участию во Всероссийском проекте «Мастерская развития сельских территорий»; представят итоги своей работы в рамках конференции ЧРО РССМ и Форума сельских инициатив Южного Урала.
Подробности о семинаре и реализации проекта: фото- и видеоматериалы, прямые эфиры, клипы и важную информацию можно найти в сообществе Сельская молодежь - будущее Южного Урала (https://vk.com/rssm74_konkurs)
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа