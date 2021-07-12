Северо-западные воздушные потоки не пропустят на Урал жару

Синоптики опубликовали прогноз погоды в Челябинской области на 14 июля.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в регионе сегодня днем воздух прогреется до 18-23 градусов. Будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ожидается ветер северной четверти (С-З, С, С-В) со скоростью 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

«Преобладающие северо-западные воздушные потоки продолжают поддерживать умеренный температурный режим на Урале, не позволяя жаркому воздуху с Европейской территории России пробиться в наш регион. Характер погоды мало изменится в ближайший период. В последние дни текущей недели пройдут кратковременные дожди, местами грозы», – рассказали в Уральском УГМС.

https://dostup1.ru/society/Severo-zapadnye-vozdushnye-potoki-ne-propustyat-na-Ural-zharu_138909.html