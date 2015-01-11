Синоптики рассчитали, когда в Челябинской области ослабнет удушливый зной

Жара на Урале, в том числе в Челябинской области, спадет в выходные, когда к границам региона подойдет атмосферный фронт, который уже вступил на территорию соседнего Пермского края.

«Уже в конце рабочей недели похолодает в Пермском крае и на севере Свердловской области, в предстоящие выходные дни, 24-25 июля, прохлада охватит южную часть Свердловской области, а также Челябинскую, Курганскую области. Позже других расстанутся с жарой крайний юг, юго-восток Свердловской, восточные районы Курганской и южные районы Челябинской области, где субботним днем 24 июля еще ожидается выше 30 градусов», – говорится в сообщении.+

Когда циклон вступит на территорию региона, южноуральцев ждет новая порция сильных дождей, сопровождаемых грозами и порывистым ветром. Температура воздуха 24-25 июля ночью ожидается 10-16 градусов, днем – 17-23.

До пятницы в Челябинской области будет царить зной: 31-37 градусов (в южноуральской столице – 30-33), кратковременные дожди, грозы, слабый южный ветер.

https://dostup1.ru/society/Sinoptiki-rasschitali-kogda-v-Chelyabinskoy-oblasti-oslabnet-udushlivyy-znoy_139147.html