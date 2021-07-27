Юные озерские астрономы побывали в Башкирии и получили новые знания о космосе

В дни школьных каникул пятеро юных астрономов клуба «Парсек» МБУ ДО «ДТДиМ», увлеченных небом и космосом, приняли участие в первой смене десятой международной аэрокосмической школы (МАКШ) в Башкирии.

Живописная природа, чистый воздух, программа, насыщенная разнообразными активностями, сделали пребывание детей в школе незабываемым. Это был не просто отдых в деревне Калиновка Давлекановского района Башкортостана. За 10 дней юные астрономы получили новые знания о космосе, достижениях науки и техники. Увлекательно о сложных вещах им рассказали педагоги ведущих вузов республики, космонавты, летчики-испытатели.

По хорошей традиции, открыл юбилейную десятую международную аэрокосмическую школу (МАКШ) президент МАКШ В.В. Аброщенко. На юбилей в качестве почетных гостей были приглашены: космонавт-испытатель СССР У.Н.Султанов, Герой России - космонавт М.Б.Корниенко, водитель луноходов генерал-майор В.Г.Довгань, полковник авиации Г.П.Кошкина, профессор биологии АН России В.Б.Мартыненко, педагоги УГАТУ. Также в торжественных мероприятиях принимали участие представители администрации Давлекановского района, корреспонденты газет, радио и ТВ Башкирии. Кульминацией юбилейного торжества стало грандиозное шоу над д. Калиновкой четырех самолётов малой авиации, ведомых Сергеем Минигуловым.

В тот же день в торжественной обстановке был открыт бюст выдающегося советского ученого, основоположника практической космонавтики Сергея Королева. Рядом с ним – бюст первого космонавта Земли Юрия Гагарина.

Праздник закончился, начались школьные будни. Распорядок дня в МАКШ получился крайне насыщенным: подъём в 08:00, перед зарядкой ежедневный замер температуры, затем завтрак. С 10:00 начинались образовательные лекции и продолжались иногда до 18:00, с перерывами на обед, тихий час и приём кумыса. На активный отдых время оставалось – ребята принимали участие в спортивных мероприятиях и соревнованиях по настольному теннису, шахматам и волейболу. Отбой в 23:00. Для фотографирования звёздного неба нам сделали исключение, поэтому юные астрономы проводили съёмку с 24:00 до 02:00.

За время пребывания в школе ребята приняли участие в национальном башкирском празднике Сабантуй, где ели кашу из топора, бегали наперегонки в мешке, носили вёдра с водой на коромысле и куриные яйца на ложке, а также пели и плясали под башкирские мелодии.

В последние три дня все участники МАКШ напряжённо готовили свои исследовательские работы для защиты на Научно-практической конференции.

Быстро пролетели десять дней и звёздных ночей, но в памяти надолго останутся незабываемые встречи, лекции и беседы с известными людьми России!

Юные астрономы - участники 1 смены МАКШ и их родители благодарят генерального директора ФГУП ПО «Маяк» М.И. Похлебаева, президента МАКШ В.В. Аброщенко, директора МБУ ДО «ДТДиМ» И.Н. Антонову за предоставленный транспорт и возможность отдохнуть на гостеприимной Башкирской земле с пользой для своего здоровья и интеллектуального развития.

Видеорепортаж https://www.youtube.com/watch?v=8X0wcnyyj04&t=122s

Владислав Шумков, педагог дополнительного образования.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/47824/