Водитель не уступил дорогу и совершил столкновение

Подробности о ДТП на ул.Октябрьская:

29 июля 2021 года, около 11 часов 46 минут, в городе Озерск, на ул. Октябрьская 11, водитель, 1997 года рождения, управляя автомобилем ГАЗ-3309, при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущества в движении автомобилю ВАЗ-2192 под управлением водителя 1977 года рождения, движущегося по главной дороге, и совершил с ним столкновение, в результате чего произошло опрокидывание на бок автомобиля ВАЗ-2192.

Водитель автомобиля ВАЗ-2192 получила телесные повреждения и была госпитализирована в приемный покой КБ – 71, после оказания медицинской помощи женщина отпущена домой.

В настоящее время по факту данного дорожно – транспортного происшествия проводится проверка