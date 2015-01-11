Сотрудники полиции Озерска провели акцию «Пристегни Велосипед!»

Уже не в первый раз в Озерске прошла акция, направленная на профилактику краж велосипедов и самокатов.

С целью профилактики и пресечения фактов хищения велосипедов и самокатов в местах, оборудованных специализированными парковочными конструкциями, сотрудники УМВД России по ЗАТО г. Озерск провели беседы с велолюбителями и настоятельно рекомендовали ребятам уделять больше внимания защите своего транспорта от преступных посягательств, не оставлять его в подъездах, тамбурах и других зонах общего доступа.

Кроме того, инспекторы отдела по делам несовершеннолетних раздали ребятам предупреждающие наклейки. Стикеры наклеили на велосипеды и самокаты, которые владельцы оставили не пристегнутыми без присмотра на улице.

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