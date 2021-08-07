Озерск чествовал тружеников и созидателей

В 2015 году в сквере Первостроителей был установлен памятник строителям химкомбината «Маяк» и города. С этого момента шестой год подряд ветераны, работники стройки и бойцы стройотрядов во второе воскресенье августа отмечают свой профессиональный праздник именно здесь. Праздничная программа, подготовленная коллективом Парка культуры и отдыха, была посвящена в первую очередь первостроителям города и градообразующего предприятия.
От Собрания депутатов всех собравшихся поздравила депутат Ольга Юминова:
– Сегодня хочу вспомнить наших первостроителей. Большое им спасибо и вечная память за то, что им удалось построить такой замечательный город. Нынешнему поколению строителей желаю здоровья и благополучия, а молодым ребятам – вдохновения, чтобы они стремились к лучшему, строили прекрасные здания и жилые дома, чтобы наш Озерск процветал и всегда был самым красивым городом.
Председатель Совета ветеранов округа Иван Гашев, обращаясь к ветеранам, особо отметил, что 75-летие атомной отрасли и Озерска, которые отмечались в прошлом году – это праздничные даты, которые бы не состоялись без участия строителей. Их вклад и заслуга неизмеримы. Также к микрофону была приглашена председатель Совета ветеранов Южно-уральского управления строительства Наталья Шейко, которая подчеркнула, что в этот день все собрались в прекрасном сквере, олицетворяющем молодость и трудовой подвиг первопроходцев. Со словами поздравлений к своим друзьям и коллегам обратился Заслуженный строитель России Лев Титоренко, один из авторов социального проекта, благодаря которому в 2015 году в сквере Первостроителей появился памятник.
В память о всех строителях, которых уже нет с нами, была объявлена минута молчания, к монументу возложены цветы.
По сложившейся доброй традиции, в праздничной программе ежегодно принимают участие бойцы Всероссийской студенческой стройки «Мирный атом». В знак уважения и признания заслуг ветеранов, значимости труда строителей они делятся своими талантами, представляют вокальные и танцевальные номера.
Фото Александра Абросимова.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа