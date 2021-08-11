Сотрудники МЧС из Челябинской области летят в Якутию тушить лесные пожары

Сотрудники управления МЧС по Челябинской области отправляются на борьбу с огнем в Якутию. Президент страны Владимир Путин поручил усилить группировку по борьбе с лесными пожарами. В объятую пламенем республику уже прибыли спасатели из Подмосковья и Тулы.

Из Челябинской области в Сибирь вылетают 100 человек. Сегодня завершились сборы личного состава. С собой спасатели берут бензопилы, ранцевые огнетушители и даже мобильные генераторы.

Сейчас в Якутии горит уже почти семь миллионов гектаров. Эта площадь сопоставима с размерами Чехии и вдвое больше Нидерландов. Пламя полыхает в том числе вблизи населенных пунктов. Власти говорят, таких пожаров в республике не было последние десять лет.

Из-за задымления в Сибири отменяются авиарейсы — летать в таких условиях самолеты просто-напросто не могут. Мглой накрывало и уральские города — Челябинск и Екатеринбург.

Через Северный полюс дым достиг берегов Гренландии. По данным Авиалесоохраны, сейчас остается примерно 170 непотушенных очагов возгорания, а всего за год их было более 20 тысяч.

Для сотрудников южноуральского управления МЧС, которые должны вылететь на борьбу с огнем, накануне провели инструктаж. В ведомстве говорят, борт должен отправиться в Якутию сегодня ночью.

https://www.cheltv.ru/sotrudniki-mchs-iz-chelyabinskoj-oblasti/