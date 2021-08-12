Температуры воды и воздуха в Челябинской области достигли опасной разницы

На водоемах стала складываться опасная ситуация – в ближайшие дни воздух может прогреться до плюс 30, а температура воды осталась на уровне 18 градусов.

Об этом предупредили в городской Поисково-спасательной службе на водных объектах. Большая разница между температурами воды и воздуха достигла критических для здоровья значений.

«Такая температурная разница при заходе в воду опасна острыми сердечно-сосудистыми реакциями. И если в это время человек находится в воде, то может утонуть», – пояснили в спасательной службе.

Особую угрозу разница температур представляет купальщикам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, так как они не контролируют окружающую обстановку, при этом сердечно-сосудистая система испытывает повышенную нагрузку.

https://dostup1.ru/society/Temperatury-vody-i-vozduha-v-Chelyabinske-dostigli-opasnoy-raznitsy_140002.html