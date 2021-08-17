Почти 50% южноуральцев привились от COVID-19

Челябинский губернатор провел с членами правительства и главами муниципальных образований области совещание, на котором затронул тему борьбы с коронавирусом.

Как сообщили в пресс-службе главы региона, основные задачи в борьбе с эпидемией – вакцинация и контроль за соблюдением ограничительных мер. По последним данным, в Челябинской области привито около 765 тыс. человек – 47% от подлежащих вакцинации. Среди отстающих по темпам прививочной кампании Златоуст, Копейск, Троицк, Красноармейский район. В связи с этим губернатор поручил главам активизировать работу с жителями, а также приступить к реализации муниципальных программ укрепления общественного здоровья.

«Важно, чтобы южноуральцы вошли в осень максимально защищенными от ковида и других заболеваний», – подчеркнул Алексей Текслер.

https://dostup1.ru/medicine/Pochti-50-yuzhnouraltsev-privilis-ot-COVID-19_140187.html