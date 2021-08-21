Новый сезон в театре «Наш дом» откроется 11 сентября спектаклем по пьесе Мольера «Скупой»

Сейчас в разгаре репетиции премьерного спектакля, которым откроется новый 74 по счёту сезон. Молодой режиссер Никита Трофимов, приехав в Озерск на одну постановку, решил продолжить работу и в наступающем сезоне.

Премьера минувшего сезона – спектакль «Ромео и Джульетта» Шекспира, увидевший свет 14 февраля в день Святого Валентина, оказался очень успешным. 10 спектаклей в малом зале прошли с аншлагами. «Скупой» великого французского комедиографа второе погружение режиссёра в классику.

Первое знакомство зрителей с текстом Мольера прошло в июне, в рамках проекта DramaClub. В настоящее время режиссер Никита Трофимов увлеченно объясняет актерам Владиславу Илюхину, Андрею Иодловскому, Сергею Ахлюстину как выразить эмоции, чтобы эпизод засверкал новыми красками.

– На читке, – рассуждает Никита Трофимов, – была задача представить публике пьесу Мольера как литературное произведение. Вы, наверное, обратили внимание, что она прошла успешно. Было много эмоций, текст, что называется задел за живое.

Вот это мы и пытаемся сохранить в спектакле. Идет репетиция и вроде все хорошо, смешно, а я чувствую – играем комедию положений, как в старые добрые времена. Останавливаемся, вновь разбираем сцену.

Для меня самое главное, что современные актеры играют для современных зрителей современный спектакль. При всей важности внешней атрибутики современность эта не в костюмах и декорациях, а в современных взаимоотношениях. И еще очень важно, чтобы и участники постановки, и зрители, которые придут на спектакль получили удовольствие.

Технические службы театра также вкладывают в работу всю душу. Изготовлены декорации, художник – постановщик из Санкт-Петербурга Анна Полякова продемонстрировала макет.

Она же приоткрыла завесу тайны и показала часть подготовленных для спектакля париков. В этих париках, изобретательно изготовленных художником-гримером Анастасией Никоновой, так же отражены современные модные тенденции.

– Это моя вторая работа с Никитой Трофимовым в Озерске. Процесс постановки, так же, как и конечный результат, может быть очень разным. И в данном случае мы имеем дело со спектаклем, который во многом рождается импровизационно. У нас с режиссером нет детального плана по мизансценам, но есть понимание жанра, ключевых образов, характера персонажей. И со времени все четче проявляются сцены.

Эта манера работы мне нравится. Я не очень верю в спектакли, которые можно «застроить». Мне гораздо интереснее находиться в контакте с происходящим, когда можно что-то подправить, найти более верное решение. Для меня это бесценно. Такой процесс – источник творческого куража, – рассказывает о своей работе Анна Полякова.

Премьера спектакля состоится 11 сентября на сцене театра «Наш дом». Озерские зрители скоро смогут сами увидеть новый спектакль и оценить результат работы большого творческого коллектива.

Использованы материалы с сайта театра "Наш дом".

https://teatr-ozersk.ru/news/84-novosti-73-go-teatralnogo-sezona-2020-2021/1079-predchuvstvie-sezona