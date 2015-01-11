В Челябинской области вырастет размер пособия при рождении ребенка

На Южном Урале вырастет размер пособия при рождении ребенка – депутаты комитета по социальной политике Законодательного Собрания региона поддержали инициативу губернатора о том, чтобы убрать из закона условие об очередности появления детей на свет.

«На сегодняшний день в Челябинской области установлено единовременное пособие, размер которого в зависимости от очередности рождения ребенка составляет от 2 тыс. до 6 тыс. рублей. В целях усиления социальной поддержки семей при рождении ребенка предлагается установить размер пособия в сумме 6 тыс. рублей вне зависимости от очередности рождения детей», – рассказали в комитете.

Законопроект рекомендован к принятию на августовском заседании парламента сразу в трех чтениях.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-vyrastet-razmer-posobiya-pri-rozhdenii-rebenka_140403.html