Любимчики туристов: названы 3 самых популярных озера в Челябинской области

Какие водоемы этим летом пользовались наибольшей популярностью у южноуральцев, выяснили аналитики крупного сотового оператора.

Оказалось, чаще всего отдыхающие челябинцы выбирают Увильды, Тургояк и Еловое. Причем, Увильды привлекают не только местных туристов, но и жителей Екатеринбурга, Тюмени, Перми и Москвы.

На Тургояк часто приезжают из Уфы.

Средняя продолжительность отпуска на берегу озера по сравнению с прошлым летом выросла в два раза и составила четыре дня.

Отметим, что озера Челябинской области окутаны разнообразными легендами. Например, одна из них связана с Тургояком — она рассказывает о любви юноши Тура, который жил у Байкала, и девушки Гояк.

По преданию, однажды юноша проходил через Урал и встретил слепую девушку. Вновь стать зрячей ей помогла вода из Байкала. Одна из капель упала на землю, так и появился Тургояк, гласит легенда.

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Известно, что на дне Тургояка в разное время находили старые лодки и предметы быта древних людей. К слову, недавно дайверы обнаружили в озере тонны автопокрышек, турники, брусья и сундук с золотыми монетами.

https://www.cheltv.ru/lyubimchiki-turistov/