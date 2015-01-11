Около 1,5 тыс. южноуральцев заболели COVID-19 после прививки

Почти 1,5 тыс. южноуральцев заболели COVID-19 после прививки – число заболевших составило 0,2% от общего числа вакцинированных.

Сообщается, что по состоянию на 23 августа в Челябинской области охват населения двукратными прививками против ковида составил 19,3%: дважды вакцинированы 629 тыс. человек

«Зарегистрировано 1 497 случаев новой коронавирусной инфекции у лиц, ранее привитых против данной инфекции, в том числе 1 391 случай – у привитых вакциной "ГамКовидВак" ("Спутник V"), 81 – вакциной "ЭпиВакКорона", 24 – вакциной "Ковивак", один – "Спутник лайт"», – говорится в сообщении.

Во всех случаях имело место инфицирование в период, предшествовавший формированию устойчивого иммунитета к возбудителю. Учитывая этот факт, Роспотребнадзор напоминает: формирования напряженного иммунитета после прививки организму человека требуется не менее трех недель, поэтому даже после проведения иммунизации необходимо строго соблюдать меры предосторожности, в том числе использовать защитные маски.+

«В целом данные мониторинга свидетельствуют о высокой эффективности вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19», –резюмировали в ведомстве.

https://dostup1.ru/medicine/Okolo-15-tys-yuzhnouraltsev-zaboleli-COVID-19-posle-privivki_140424.html