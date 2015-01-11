В Челябинской области родителям разрешили прийти на школьные линейки 1 сентября

Власти Челябинской области не планируют вводить новые ограничения и менять формат праздника в школах к началу нового учебного года. 26 августа во время брифинга для журналистов первый вице-губернатор Ирина Гехт подтвердила, что на линейки пустят родителей.

«Как и планировалось, линейки пройдут по классам, на улице. Надеюсь, что погода позволит нам это сделать. Тогда на празднике смогут присутствовать и родители. Но они обязаны соблюдать масочный режим»,

— сказала Ирина Гехт.

Также Ирина Гехт рассказала, что пока не видит предпосылок для дистанционного образования в школах и вузах Челябинской области. Учебный год в заведениях разного уровня начнется в очном режиме.

Около половины всех педагогов на Южном Урале уже привились от коронавируса. Многие собираются поставить вакцину в последних числах августа, так как только недавно вышли из отпусков. Это дает надежду на то, что будущий учебный год пройдет более спокойно, а случаев коронавируса в стенах школ будет меньше.

Также Ирина Гехт заявила, что студентов вузов не станут принуждать к постановке прививок от коронавируса. Но уже в сентябре в высших учебных заведениях области начнут работать мобильные пункты вакцинации, где студенты старше 18 лет смогут привиться «Спутником Лайт». В отличие от других отечественных вакцин эта предполагает однократное введение препарата и формирует «быстрый» иммунитет. Правда, он будет не таким долговременным, какой бывает после вакцинации двухкомпонентной вакциной.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/roditelyam-razreshili-priyti-na-lineyki-1-sentyabrya-v-shkoly-chelyabinskoy-oblasti/