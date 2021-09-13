Новости недели с Александрой Лебедевой (14.09.21 г.)

Еженедельный выпуск "Новостей", где мы подводим итоги, рассказываем о самом главном и интересном!
В этом выпуске:
- АО «Русатом Инфраструктурные решения» присвоен статус единой теплоснабжающей организации на территории Озерска. Куда и когда передавать показания счётчиков?
- Озерский городской округ готов к отопительному сезону
- Открылся новый 74-й театральный сезон. Интервью с А.Иодловским, режиссёром Н.Трофимовым и директором театра "Наш дом" В.Максимовым.
- В озерских учреждениях культуры пройдет Театральная доставка - Международный детский театральный фестиваль Сергея Безрукова.