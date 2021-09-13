«Золотой петушок» предлагает принять участие в проекте «Дневник театрального зрителя»

В прошлом году проект «Театральный дневник» нашел отклик у учащихся и педагогов. Самым лучшим был признан дневник Александра Боброва, ученика 3 «А» класса, школы № 25. Классный руководитель и наставник Нина Николаевна Орлова. Юного театрала поздравили со сцены режиссер Дмитрий Ерохин и персонажи спектакля, вручив ему диплом и подарок.

Школьник, посещая театры, соприкасается с прекрасным, приобщается к чтению книг, открывает для себя новый мир. Кроме того, семейное посещение спектаклей и совместное творчество – могут стать доброй традицией. Дневник театрального зрителя – это тетрадь, альбом или папка с файлами, где будут фиксироваться посещения, беседы о театре, впечатления об увиденном и услышанном, он поможет ребёнку сохранить впечатления от спектакля, будет формировать культуру мысли.

Проект стартовал 14 сентября, его итоги будут подведены 17 марта 2022 года.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

- количество посещений,

- памятки о спектаклях (фотографии, программки, афиши),

- количество творческих откликов (рисунки, аппликации, коллажи, отзывы),

- содержательность сделанных заметок,

- аккуратность ведения дневника, применение различных техник (декупаж, скрапбукинг, текстиль),

- творческий и оригинальный подход к оформлению дневника.

Подробную информацию о проекте вы найдёте здесь: https://vk.com/elenaantoninkova

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/48398/