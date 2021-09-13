На Южном Урале разрешили мероприятия до 1 тыс. человек

В Челябинской области разрешили проведение массовых мероприятий до тысячи человек – это связано со снижением заболеваемости коронавирусом.

Сообщается, что в регионе еще сохраняются ограничения при проведении массовых и спортивных мероприятий, которые могут быть проведены только с согласования оперативного штаба регионального правительства.

«Организаторы обязаны обеспечивать соблюдение условий недопущения распространения коронавирусной инфекции. Проход зрителей и участников на спортивные сооружения допускается только с использованием средств индивидуальной защиты, измерения температуры на входе в помещение и с соблюдением дистанции не менее 1,5 метров. У зрителей и спортсменов должна быть возможность обрабатывать руки кожным антисептиком», – отметили в ведомстве.+

На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в Челябинской области позволяет проводить мероприятия с количеством участников до тысячи человек с соблюдением требований Роспотребнадзора.

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-razreshili-meropriyatiya-do-1-tys-chelovek_141158.html