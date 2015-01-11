Модернизация НФС близится к завершению

21 сентября в Озерске произошло кратковременное прекращение подачи холодной воды. Внештатная ситуация была оперативно устранена. Сегодня глава округа побывал на насосно-фильтровальной станции и лично убедился, что процесс водоподготовки осуществляется в рабочем порядке, а модернизация НФС приближается к завершению.

Отключение насосов во вторник утром произошлоиз-за засорения кварцевых фильтров, которые пока ещё используются для очистки воды. Как пояснили специалисты,подобная ситуация случается не первый раз. Впервые с такой проблемой округ столкнулся ещё в конце 70 годов прошлого столетия. Несколько лет назад ситуация повторилась. И сейчас мы вновь столкнулись с аналогичной проблемой.

Жарким летом в озере Иртяш произошло разрастание фитопланктона. С наступлением холодов эта биомасса начала активно отмирать. Она и стала причиной засорения фильтров. Персонал ММПКХ восстановил работу системы достаточно оперативно, и уже спустя два часаводоснабжение в городе было возобновлено.

Глава Озерского городского округа Евгений Щербаков:

– Сейчас мы убедились, что вода очень чистая, ее не страшно даже пить, она без малейших примесей. Хотя буквально два дня назад фильтры были забиты. Кварцевый песок на старом участке очистки не смог справиться с большим количеством примесей. Внештатная ситуация была устранена за полчаса.

Подобные ситуации ещё раз подтверждают, что модернизация НФС была крайне своевременна. Мы не просто заменили старое оборудование на подобное, только новое, а сделали шаг вперёд и решили установить новейшую систему, которая будет работать долгие годы.

Сегодня мы убедились, что оборудование работает, посмотрели, как идут установочные работы. Я думаю, что всё будет исполнено вовремя, национальный проект «Чистая вода» будет реализован в срок на благо всех жителей округа.

Значимость этой работы очевидна, поэтому округ получил поддержку как на уровне региона, так и на уровне федерации. Модернизация была рассчитана на несколько лет, стоимость проекта – 591 млн рублей.

В этом году планируется завершение работ, и жители Озерска будут получать воду, подготовленную на современнейшем оборудовании.

Следующий шаг – это модернизация сетей. Эта необходимая работа, и в этом направлении мы также движемся.

В настоящее время одно из структурных подразделений Госкорпорации «Росатом» приобрело Аргаяшскую ТЭЦ. Я думаю, что это очень хороший фактор, поскольку «Росатом» – это всегда надёжный партнёр, который теперь стал единой теплоснабжающей организацией.

По информации специалистов МКУ «УКС» на последнем этапе модернизации будут приобретены четыре стойки ультрафильтрации и два насоса. Также будут произведены пусконаладочные работы и автоматизация технологических процессов. Таким образом, к концу этого года город Озерск и ПО «Маяк» получат 70 тысяч кубов чистой воды в сутки.

Следует отметить, что очистная установка PALL, которая безаварийно работает более 14 лет, в отличие от кварцевых фильтров, продолжала работать, несмотря на появление большого количества примесей, на ней внештатная ситуация не сказалась. Она полностью обеспечила подачу воды в 15 микрорайон и на промплощадку.

Новая система ультрафильтрации, которая работает по такому же принципу, будет установлена на НФС до конца года. Она позволит полностью исключить негативное влияние сине-зелёных водорослей на подготовку воды. Все потребители округа будут бесперебойно получать воду надлежащего качества.



Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа