Музыкальной школе № 1 – 70 лет: интервью с директором Ларисой Кузнеченковой о предстоящих юбилейных мероприятиях.

— Лариса Борисовна, в этом году Детская музыкальная школа № 1 отмечает семидесятилетие. Пользуясь случаем, хотим поздравить с этим событием Вас и всех учеников. Как будете праздновать юбилей?

— Семьдесят лет – по-настоящему солидная дата. Ведь история школы неразрывно связана с историей Озерска. Жители молодого, активно строящегося города тянулись к культуре, к музыке. Открытия детской музыкальной школы ждали все! Педагогический коллектив сложился из молодых специалистов, только что окончивших музыкальные учебные заведения Москвы и других городов страны, и опытных музыкантов-исполнителей. Мы с благодарностью вспоминаем педагогов первых десятилетий: директоров школы А. Я. Пономарева и А. Ф. Гаенко; эрудированных музыкантов, мудрых и ответственных администраторов Л. И. Прессман и Л. А. Королеву; преподавателей Л. А. Галустьян, Л. А. Ищенко, В. В. Карсляна и других. Их знания и мастерство оставили заметный след в истории школы, помогли раскрыться многим талантам. Сегодня ДМШ № 1 — это 600 учащихся, 50 педагогов высокого профессионального уровня (из которых двое — заслуженные работники культуры), 8 дополнительных образовательных программ в области музыкального искусства, 4 из них — предпрофессиональные.

В год семидесятилетия мы с гордостью оглядываемся назад и строим планы на будущее. Конечно же нельзя не сказать о человеке, благодаря которому стали возможны масштабные изменения. Это наш земляк, меценат Андрей Ильич Комаров. Не устаю благодарить его за заботу о подрастающем поколении Озерска и неоценимый вклад в образовательную и культурную среду нашего города.

Для нас особенно знаменательно, что цикл юбилейных мероприятий в октябре откроется концертами к Международному дню музыки. А в декабре озерчан ждет большой юбилейный концерт Детской музыкальной школы № 1, где выступят наши лучшие учащиеся, преподаватели и коллективы.

— Расскажите подробнее о масштабных изменениях, происходящих в школе.

— Подарки, которые мы получили в юбилейный год, похожи на чудо. Честно говоря, не знаю, есть ли в России еще одна детская музыкальная школа с акустическим филармоническим залом, способным принимать на своей сцене звезд мирового исполнительского уровня. Теперь наши знаменитые гости будут исполнять программы на новом концертном рояле фирмы Steinway & Sons. Такой инструмент могут себе позволить только лучшие сцены мира. А в ближайшем будущем нас ждет еще и реконструкция здания школы.

— Весной представители СМИ побывали на концерте маэстро Дениса Мацуева в рамках открытия нового акустического филармонического зала. Как будет использоваться эта концертная площадка?

— Зал такого уровня призван стать основной филармонической концертной площадкой города. Технически новая сцена готова принимать звезд мировой величины. 3 и 4 октября мы откроем творческий сезон «Андрей Комаров приглашает» и на два вечера нашим гостем станет лауреат международных конкурсов, пианист Константин Емельянов. Первый концерт — благотворительный — посетят учащиеся, родители, педагоги нашей музыкальной школы, студенты и преподаватели Озерского государственного колледжа искусств. На концерт 4 октября все ценители классического музыкального искусства смогут приобрести билеты и наслаждаться творчеством талантливого пианиста Константина Емельянова.

В ближайшее время в Озерске появится афиша гастролей, которая представит полноценную концертную программу исполнителей мирового уровня. У нас впереди новая, яркая страница в культурной жизни Озерска.

— Как попасть на мероприятие и какова стоимость билетов?

— Билеты на концерт 4 октября и на будущие мероприятия можно будет приобрести в Детской музыкальной школе № 1, предварительно забронировав по телефонам: 2-51-44, 2-56-45. Стоимость составит 500 рублей.

Продажа билетов на концерт – это тоже часть благотворительной истории, потому что все вырученные средства будут направлены на дальнейшее развитие нашей школы. Стоимость, установленная за билет, номинальная, в нее, безусловно, не входят все организационные расходы и гонорары приглашенных артистов. Для сравнения, В Челябинске, билеты на подобные гастрольные концерты достигают 3000 рублей. Но в нашем случае, благодаря Андрею Ильичу, у озерчан не только появится возможность посетить выступления звезд классической музыки высочайшего уровня, но и внести свой вклад в дальнейшее совершенствование уровня нашей площадки и обучение будущих виртуозов.

— На какие цели будут направлены собранные средства?

— Я думаю, ни для кого не секрет, что обучение классическому искусству — удовольствие не из дешевых. Необходимо постоянное обновление парка инструментов, ремонт оборудования. Бесспорно, мы получаем большую поддержку администрации округа. Школа большая, много обучающихся, на реализацию творческих проектов нужно финансирование. Благодаря помощи Андрея Ильича у нас появились новые скрипки, виолончели, фортепиано, духовые и народные инструменты. Но наша работа не стоит на месте. Необходима оргтехника, в планах оснастить современным оборудованием теоретические классы.

— Расскажите, какую программу представит Константин Емельянов. Чего ожидать от посещения концертов озерской публике?

— Профессиональное сообщество озерских музыкантов с нетерпением ждет встречи с замечательным артистом. Константин Емельянов — лауреат многих престижных смотров, таких как Международный конкурс молодых пианистов памяти Владимира Горовица, Международный конкурс пианистов в Вероне, Международный конкурс пианистов в Сучжоу.

В 2017 году музыкант получил I премию и Приз зрительских симпатий на Международном конкурсе пианистов имени Жана-Батиста Виотти в Италии. Он победитель III Всероссийского музыкального конкурса, а в 2019 году стал лауреатом XVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского, а это в мире музыки знак высочайшего признания. Те, кто следили за ходом состязаний, отмечали тонкое звукоизвлечение, особое отношение к интерпретации произведений, исполняемых молодым пианистом. Вообще, для меня лучшая характеристика Константина Емельянова — высказывание «Российской газеты» о нем: «Константин Емельянов — это такая тихая суперзвезда: в нем нет модной агрессивности, но оторваться от его игры невозможно. Светлая голова, светлая душа, необычный, ласкающий ухо звук». Уверена, все, кто посетят его концерт, останутся под большим впечатлением!

— Насколько нам известно, для учащихся школы подготовлена дополнительная программа в рамках гастролей Константина Емельянова…

— Да, особая часть гастрольной программы Константина в Озерске — творческая встреча перед концертом 4 октября. Маэстро пообщается с юными музыкантами и их педагогами, ответит на вопросы о творческом становлении и даст советы по профессиональному развитию способностей. Такие встречи, живое общение со звездой мира музыки — это большой подарок для всех наших музыкантов — как начинающих, так и состоявшихся.

— Новый рояль, который вы упомянули, еще один подарок уроженца Озерска и мецената Андрея Комарова. В чем особенность инструмента?

— В апреле в рамках торжественного открытия обновленного акустического филармонического зала состоялся концерт потрясающего пианиста Дениса Мацуева. Во время исполнения знаменитого Этюда-картины № 6 Сергея Рахманинова педаль рояля марки Schimmel не выдержала накала исполнения произведения и сломалась. Это оказалось для нас знаковым событием, потому что всего через месяц Андрей Комаров и Денис Мацуев выбирали новый инструмент для сцены — мечту любого филармонического зала, концертный рояль фирмы Steinway & Sons. Он проделал большой путь и несколько недель назад был установлен в школе. Константин Емельянов станет первым музыкантом, который исполнит произведения великих композиторов на этом рояле. Приглашаю всех к нам на концерт, чтобы получить потрясающее впечатление от игры молодого, но уже знаменитого музыканта и звука инструмента, поющего под его пальцами.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/48467/