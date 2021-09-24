27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных работников

Уважаемые воспитатели, работники детских садов и ветераны дошкольного образования!



Примите поздравления с вашим профессиональным праздником.



Работа в детском саду – это призвание. Воспитатели обладают удивительной способностью раскрывать в детях таланты, пробуждать любознательность, прививать трудолюбие и умение преодолевать трудности, отвечать за свои поступки.



В дошкольных учреждениях Озерского городского округа трудятся 1500 работников – это воспитатели, младшие воспитатели, музыкальные руководители, учителя-логопеды, педагоги-психологи, инструкторы по физической культуре, повара, дворники…

Ваш труд заслуживает глубокого уважения. Вы посвятили себя сложному и ответственному делу. В настоящее время детские сады в округе посещают 4 тысячи малышей. Вместе с родителями вы помогаете им делать первые шаги в самостоятельной жизни, познавать мир, закладываете основы воспитания и культуры, учите дружить и общаться. Каждый день вы готовите детей к школьным будням, к каждому малышу вы находите индивидуальный подход, делая его счастливым и значимым.

От всего сердца благодарим вас за преданность делу, искреннюю любовь и внимание к каждому ребенку, за душевную теплоту и щедрость, которые вы дарите маленьким озерчанам.

Желаем вам здоровья, новых профессиональных побед, отзывчивых воспитанников и надежных соратников в лице родителей.

Глава Озерского городского округа

Е.Ю. Щербаков.





Председатель Собрания депутатов округа

С.Н. Гергенрейдер.

Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа