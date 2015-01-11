В Управлении МВД России по ЗАТО г. Озерск проходит профилактическое мероприятие «День дисциплины»

В Управлении МВД России по ЗАТО г. Озерск началось проведение профилактического мероприятия «День дисциплины», основная цель которого - повышение эффективности служебной деятельности и укрепление служебной дисциплины и законности среди полицейских.

Под руководством начальника управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Челябинской области полковником внутренней службы Игорем Литвиновым представители регионального полицейского главка прибыли в Озерск с целью оказания практической и методической помощи в организации кадровой работы с личным составом.

Для сотрудников УМВД были организованы занятия по направлениям оперативно-служебной деятельности в актовом зале. Полицейских проверили на знание правил дорожного движения, кроме того, стражи правопорядка сдали зачёты по правовой подготовке, а также был протестирован социально-психологический климат в коллективе.

В рамках «Дня дисциплины» начальник управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Челябинской области полковник внутренней службы Игорь Литвинов провёл личный приём граждан и сотрудников полиции, а также пообщался с представителями Общественного совета и Совета ветеранов при Управлении.

В ходе общения председатель Общественного совета Анна Романова председатель Совета ветеранов Сергей Серухин рассказали о взаимодействии полиции с городскими организациями и общественностью, а также о возможности обращения граждан через интернет-приемную на официальном сайте Общественного совета при УМВД.