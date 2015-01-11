Челябинский «Трактор» проиграл «Торпедо» из Нижнего Новгорода

В понедельник в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги челябинский «Трактор» играл в гостях с нижегородским «Торпедо» и уступил со счетом 2:5.

Букмекеры (здесь вы найдете обзор на актуальные бонусные программы букмекера) считала челябинский коллектив фаворитом поединка и давала коэффициент 2,23 на его победу. Успех «Торпедо» оценивался коэффициентом 2,85.

Первую шайбу в ворота Эмиля Гарипова хоккеисты «Торпедо» отправили уже на второй минуте матча – отличился американский нападающий Кенни Агостино. На 14 минуте форвард «Трактора» Лукаш Седлак сумел сравнять счет, но во втором периоде забрасывали лишь игроки команды хозяев.

На 29 минуте свою третью шайбу в сезоне с передачи все того же Агостино забросил Дамир Жафяров, а 7 минут спустя Агостино отличился сам. В третьем периоде, на 44 минуте, американец оформил хет-трик, на что Седлак из челябинской команды ответил дублем на 49 минуте.

Итоговый счет на табло установил игрок «Торпедо» Кирилл Ураков – для 23-летнего нападающего заброшенная шайба стала первой в сезоне-2021/22.

Благодаря победе над командой Гатиятулина нижегородское «Торпедо» с 11 очками поднялось в зону плей-офф Западной конференции, на восьмую строчку. «Трактор», оставшись с 17 очками, опустился на третье место в турнирной таблице «Востока».

В следующем туре «медведи» сыграют в гостях со СКА, а «Торпедо» отправится в Хабаровск на матч с «Амуром».