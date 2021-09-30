2021-10-01YEKT08:00:00 | Новости Городские новости «Третий возраст» в Озерске снова садится за парты 30 сентября ДК «Строитель» снова распахнул свои двери для представителей старшего поколения, которые выбрали для себя путь активного и здорового долголетия и в ближайшее время станут студентами Университета творчества «Третий возраст».

Этот проект реализуется в Озерском городском округе четвертый год подряд и позволяет людям «серебряного» возраста (от 55 лет и старше) адаптироваться к жизни в современных условиях, получить новые знания и навыки, творчески раскрыться, расширить круг общения. Отбора в Университете не предусмотрено, обучение проводится на бесплатной основе. В Университете действует несколько факультетов, где занятия проводят на общественных началах опытные и авторитетные наставники.

На открытие учебного сезона-2021/2022 собрались будущие слушатели (порядка 100 человек) и официальные лица: заместитель председателя Собрания депутатов Андрей Кузнеченков, депутат Собрания депутатов Василий Сметанин, заведующая структурным подразделением МБУ «КДЦ» и депутат Собрания депутатов Ольга Юминова,

директор МБУ «КДЦ» Виктор Кудревич.

Приветствуя аудиторию, Андрей Кузнеченков передал ветеранам слова поддержки от главы округа Евгения Щербакова и председателя Собрания депутатов Сергея Гергенрейдера. Он отметил, что Университет решает актуальную социальную задачу и помогает старшему поколению наполнить жизнь свою и общественную в округе новым смыслом и красками:

- Мы поддерживаем Университет и будем содействовать его развитию, потому что считаем необходимым создание благоприятных условий для пожилых людей в современной жизни.

В ходе церемонии будущим студентам были представлены факультеты и их кураторы:

- факультет

БОДРЫЙ ХОЛЛ, куратор - Баранова Анастасия Васильевна, педагог-хореограф, в ее копилке - многочисленные награды, завоеванные ее воспитанниками, а также грамоты и благодарственные письма за личные творческие;

- факультет

ЭЛЕГАНТНЫЙ ВОЗРАСТ, куратор - Панова Светлана, консультант по красоте с 17-летним стажем, имеет многолетний опыт организации и проведения гостевых мероприятий и мастер классов;

- факультет

ХЕНД-МЭЙД, куратор - Ушакова Людмила Ивановна, более 20 лет увлечена рукоделием из подручных и природных материалов, передает свое мастерство детям и взрослым;

- факультет

ЭКО-БАБУШКИ, куратор - Гаврилова Татьяна Витальевна, с первых дней открытия Университета посещала все занятия в качестве студента, а потом и сама стала передавать желающим свой уникальный опыт в сфере садоводства и ландшафтного дизайна;

- факультет БАБУШКИ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ, куратор - Быстрова Людмила Владимировна, обладает многолетним опытом работы в отделе по охране труда на ПО «Маяк», является действующим преподавателем учебного центра, автор многочисленных программ по оказанию первой помощи;

- факультет АРТ-СТУДИЯ, куратор - Полевщикова Галина Юрьевна, с самого детства не расстается с песней, свой творческий путь начинала в хоре ДК «Строитель»;

- факультет WEB ОТРЯД и ОНЛАЙН КЛУБ, куратор - Мухамеджанов Матвей Евгеньевич, студент 3 курса заочного отделения Челябинского юридического колледжа, волонтер творчества. Уверен, что людям старшего поколения необходимо овладевать новыми технологиями и мобильной грамотностью.

Аплодисментами встретил зал своих будущих наставников, после чего вслед за кураторами абитуриенты Университета поднялись в холл второго этажа, где состоялась запись на факультеты. Тем, кто не смог посетить это мероприятие, но хочет стать участником проекта, можно обратиться непосредственно в ДК «Строитель» по телефону: 7-29-88 или в информационный отдел МБУ «КДЦ» по телефону: 5-48-71.

Ольга Юминова:

- Бережно сохраняя сложившиеся добрые традиции, руководство «Культурно-досугового центра» стремится ежегодно обогащать университетскую программу интересными, современными, модными направлениями. И этот год не станет исключением. Новые факультеты, новые лица, новые возможности ждут всех, кто уже завтра переступит порог Университета творчества «Третий возраст». Для занятий во дворце культуры подготовлены удобные аудитории, слушателем может стать любой желающий.

День открытых дверей в Университете получился праздничным во многом благодаря выступлениям коллективов «КДЦ»: Народному коллективу самодеятельного творчества Челябинской области, вокальному ансамблю «Альянс» (хормейстер Юлия Некрасова); хореографическому ансамблю «Индиго» (руководитель Анастасия Баранова), Образцовому коллективу ансамбля народного танца «Купава» (руководитель Галина Штейникова); группе «Синьоры», Народному коллективу самодеятельного творчества Челябинской области, ансамблю бального танца «Золушка» (балетмейстеры Юлия Третьякова и Сергей Пантюхин); Народному коллективу самодеятельного творчества Челябинской области, ансамблю танца «Сорока» (балетмейстер Борис Меркулов).

Важно подчеркнуть, что все мероприятия в Университете будут проходить с соблюдением санитарных норм и правил.

Фото Александра Абросимова.





















































































































Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-10-01YEKT08:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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