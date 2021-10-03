2021-10-04YEKT12:00:00 | Новости Городские новости Озерск отметил Международный день музыки на высокой ноте 3 октября сезон благотворительных концертов «Андрей Комаров приглашает» открылся выступлением пианиста, лауреата международных конкурсов Константина Емельянова. Концерт посетили наш земляк Андрей Комаров, министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин и общественный деятель Ирина Текслер.

Благодаря меценату, почетному гражданину Челябинской области, уроженцу Озерска Андрею Комарову в Детской музыкальной школе №1 появился акустический филармонический зал, способный принимать на своей сцене звезд мирового исполнительского уровня. Кроме того, знаменитые гости могут исполнять программы на новом концертном рояле фирмы Steinway & Sons. Следует подчеркнуть, что такой инструмент могут себе позволить только лучшие сцены мира.

Напомним, что в апреле этого года в Детской музыкальной школе №1 открылся новый зал на 425 мест, аналогов которому нет не только в городе, но и в регионе. Первым в новом зале в день его открытия выступил российский пианист-виртуоз, Народный артист России Денис Мацуев.

3 октября еще одним дорогим подарком для озерской публики стало выступление в обновленном зале восходящей звезды, выдающегося пианиста, победителя Международного конкурса имени Чайковского Константина Емельянова. Денис Мацуев в одном из своих интервью назвал молодого пианиста глубоким, тонким, интересно мыслящим музыкантом, которого ждёт блестящая карьера.

Вечером в воскресенье в концертном зале музыкальной школы собрались учащиеся, педагоги, меломаны. Перед выступлением с добрыми словами напутствий к озерчанам обратились высокие гости.

На сцену поднялся Почётный гражданин Челябинской области Андрей Комаров, он выразил надежду на то, что программа ежегодных сезонов будет достойной, и озерские зрители будут приходить на эти концерты вместе с детьми. Его обращение к землякам получилось тёплым и неформальным, он рассказал озерской публике о том, что выбор рояля вместе с Денисом Мацуевым стал неординарным событием. Народный артист вызвал восторг у присутствующих, устроив в магазине небольшой импровизированный концерт.

Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин подчеркнул важную роль Андрея Ильича в жизни его родного города и области и вручил ему недавно учреждённую награду – Почетный Знак «За вклад в развитие культуры и искусства Челябинской области». Алексей Бетехтин также отметил, что данное мероприятие посвящено Международному дню музыки, но это только точка отсчета, потому что он продолжится в течение всего года до следующего 1 октября.

Ирина Текслер поздравила всех с замечательными подарками, отметив, что школа получила зал, который по уровню современного оснащения может соперничать с московским Зарядьем.

Своё выступление Константин Емельянов начал с фортепианной сонаты Людвига ван Бетховена. Тончайшие динамические оттенки, тембральное богатство, высочайшая техника исполнения покорили и очаровали слушателей. 3 октября первый благотворительный концерт смогли посетить учащиеся, родители, педагоги музыкальной школы, студенты и преподаватели Озерского государственного колледжа искусств.

Сегодня 4 октября, Константин Емельянов представит программу из произведений Жан-Филиппа Рамо, Мануэля де Фалья и Роберта Шумана. Этот концерт смогут посетить ценители классического музыкального искусства, насладится творчеством талантливого пианиста Константина Емельянова на платной основе.

Фото Александра Абросимова.









































































Информация предоставлена: Благодаря меценату, почетному гражданину Челябинской области, уроженцу Озерскав Детской музыкальной школе №1 появился акустический филармонический зал, способный принимать на своей сцене звезд мирового исполнительского уровня. Кроме того, знаменитые гости могут исполнять программы на новом концертном рояле фирмы Steinway & Sons. Следует подчеркнуть, что такой инструмент могут себе позволить только лучшие сцены мира.Напомним, что в апреле этого года в Детской музыкальной школе №1 открылся новый зал на 425 мест, аналогов которому нет не только в городе, но и в регионе. Первым в новом зале в день его открытия выступил российский пианист-виртуоз, Народный артист России3 октября еще одним дорогим подарком для озерской публики стало выступление в обновленном зале восходящей звезды, выдающегося пианиста, победителя Международного конкурса имени Чайковского. Денис Мацуев в одном из своих интервью назвал молодого пианиста глубоким, тонким, интересно мыслящим музыкантом, которого ждёт блестящая карьера.Вечером в воскресенье в концертном зале музыкальной школы собрались учащиеся, педагоги, меломаны. Перед выступлением с добрыми словами напутствий к озерчанам обратились высокие гости.На сцену поднялся Почётный гражданин Челябинской областион выразил надежду на то, что программа ежегодных сезонов будет достойной, и озерские зрители будут приходить на эти концерты вместе с детьми. Его обращение к землякам получилось тёплым и неформальным, он рассказал озерской публике о том, что выбор рояля вместе сстал неординарным событием. Народный артист вызвал восторг у присутствующих, устроив в магазине небольшой импровизированный концерт.Министр культуры Челябинской областиподчеркнул важную роль Андрея Ильича в жизни его родного города и области и вручил ему недавно учреждённую награду – Почетный Знак «За вклад в развитие культуры и искусства Челябинской области». Алексей Бетехтин также отметил, что данное мероприятие посвящено Международному дню музыки, но это только точка отсчета, потому что он продолжится в течение всего года до следующего 1 октября.поздравила всех с замечательными подарками, отметив, что школа получила зал, который по уровню современного оснащения может соперничать с московским Зарядьем.Своё выступление Константин Емельянов начал с фортепианной сонаты Людвига ван Бетховена. Тончайшие динамические оттенки, тембральное богатство, высочайшая техника исполнения покорили и очаровали слушателей. 3 октября первый благотворительный концерт смогли посетить учащиеся, родители, педагоги музыкальной школы, студенты и преподаватели Озерского государственного колледжа искусств.Сегодня 4 октября,представит программу из произведений Жан-Филиппа Рамо, Мануэля де Фалья и Роберта Шумана. Этот концерт смогут посетить ценители классического музыкального искусства, насладится творчеством талантливого пианиста Константина Емельянова на платной основе.Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-10-04YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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