Озерск отметил Международный день музыки на высокой ноте

Благодаря меценату, почетному гражданину Челябинской области, уроженцу Озерска Андрею Комарову в Детской музыкальной школе №1 появился акустический филармонический зал, способный принимать на своей сцене звезд мирового исполнительского уровня. Кроме того, знаменитые гости могут исполнять программы на новом концертном рояле фирмы Steinway & Sons. Следует подчеркнуть, что такой инструмент могут себе позволить только лучшие сцены мира.
Напомним, что в апреле этого года в Детской музыкальной школе №1 открылся новый зал на 425 мест, аналогов которому нет не только в городе, но и в регионе. Первым в новом зале в день его открытия выступил российский пианист-виртуоз, Народный артист России Денис Мацуев.
3 октября еще одним дорогим подарком для озерской публики стало выступление в обновленном зале восходящей звезды, выдающегося пианиста, победителя Международного конкурса имени Чайковского Константина Емельянова. Денис Мацуев в одном из своих интервью назвал молодого пианиста глубоким, тонким, интересно мыслящим музыкантом, которого ждёт блестящая карьера.
Вечером в воскресенье в концертном зале музыкальной школы собрались учащиеся, педагоги, меломаны. Перед выступлением с добрыми словами напутствий к озерчанам обратились высокие гости.
На сцену поднялся Почётный гражданин Челябинской области Андрей Комаров, он выразил надежду на то, что программа ежегодных сезонов будет достойной, и озерские зрители будут приходить на эти концерты вместе с детьми. Его обращение к землякам получилось тёплым и неформальным, он рассказал озерской публике о том, что выбор рояля вместе с Денисом Мацуевым стал неординарным событием. Народный артист вызвал восторг у присутствующих, устроив в магазине небольшой импровизированный концерт.
Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин подчеркнул важную роль Андрея Ильича в жизни его родного города и области и вручил ему недавно учреждённую награду – Почетный Знак «За вклад в развитие культуры и искусства Челябинской области». Алексей Бетехтин также отметил, что данное мероприятие посвящено Международному дню музыки, но это только точка отсчета, потому что он продолжится в течение всего года до следующего 1 октября.
Ирина Текслер поздравила всех с замечательными подарками, отметив, что школа получила зал, который по уровню современного оснащения может соперничать с московским Зарядьем.
Своё выступление Константин Емельянов начал с фортепианной сонаты Людвига ван Бетховена. Тончайшие динамические оттенки, тембральное богатство, высочайшая техника исполнения покорили и очаровали слушателей. 3 октября первый благотворительный концерт смогли посетить учащиеся, родители, педагоги музыкальной школы, студенты и преподаватели Озерского государственного колледжа искусств.
Сегодня 4 октября, Константин Емельянов представит программу из произведений Жан-Филиппа Рамо, Мануэля де Фалья и Роберта Шумана. Этот концерт смогут посетить ценители классического музыкального искусства, насладится творчеством талантливого пианиста Константина Емельянова на платной основе.
Фото Александра Абросимова.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа