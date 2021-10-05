Ирина Гехт: Справка об антителах не заменит QR-кода

С 18 октября 2021 года в Челябинской области использование QR-кодов станет обязательным для посещения культурных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным количеством присутствующих более 100 человек. Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт ответила на актуальные вопросы, касающиеся нововведения.

- Сколько будет действовать QR-код для тех, кто вакцинировался, и сколько для тех, кто переболел коронавирусом?

- Срок действия QR-кодов будет автоматически высчитываться программой. Код загружен у каждого в личном кабинете на Госуслугах. Для переболевших – это шесть месяцев, для вакцинированных – до года. В период нарастания эпидпроцесса врачи рекомендуют ревакцинироваться через шесть месяцев. В Челябинской области ревакцинировались уже более 30 тыс. человек, спрос на это есть. С учетом того, что и заболеваемость растет, и смертность в России тоже, вакцинация является единственным способом остановить распространение инфекции.

В этом году будет еще и грипп, причем два штамма. Сегодня говорят об этом эпидемиологи и Главный санитарный врач страны, поэтому очень важно, прежде всего, детям привиться. Сегодня у нас пока только 20% привито из этой категории. Безусловно, и взрослым, тем, кто прошел вакцинацию от ковида, через месяц нужно привиться от гриппа. Вакцина есть в медучреждениях области.

- Как получить QR-код тем, кого нет на Госуслугах? Сможет ли справка о вакцинации или перенесенном заболевании заменить QR-код?

- Любые исключения порождают массу вопросов. Я думаю, что пожилому человеку могут помочь дети, внуки. Для регистрации и подтверждения аккаунта можно обратиться в многофункциональные центры области. В случае необходимости распечатать QR-код могут в поликлинике. Любая справка порождает возможность ее фальсификации. QR-код – это надежное подтверждение, гарантия того, что, если мы приходим на какое-то массовое мероприятие, там будет безопасная, свободная от ковида зона, будут люди, которые вакцинировались, и это подтверждено документом.

- В связи с нововведениями вырос ли спрос на вакцинацию в регионе? Хватит ли вакцины всем желающим?

- Вакцины в Челябинской области более чем достаточно. В медучреждениях на остатках порядка 400 тыс. доз. Достаточно вакцины «Спутник Лайт» для тех, кому не показана двухкомпонентная иммунизация. Пока мы не фиксируем резкого скачка числа желающих привиться. Ежедневно в области вакцинируются около 3 тыс. человек первым компонентом и примерно 2 тыс. – вторым.

Уровень вакцинации у нас не достаточный для формирования иммунной прослойки в обществе, которая необходима для подавления распространения заболевания. Сегодня это порядка 35% от взрослого населения, этого недостаточно. Поэтому мы и дальше будем смотреть в сторону распространения практики QR-кодов, которая очень активно использовалась в качестве мотивации к вакцинации и другими странами, и другими регионами России.+

Многие регионы уже пошли по пути введения обязательной вакцинации. Если вопросы распространения инфекции, занятости коечного фонда будут нас настораживать, а мы уже близки к этому, я думаю, что соответствующие меры будут рассмотрены.

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

https://dostup1.ru/interview/Irina-Geht-Spravka-ob-antitelah-ne-zamenit-QR-koda_141988.html