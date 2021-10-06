Принято решение об активизации в округе профилактических мероприятий в сезон ОРВИ и гриппа

В администрации Озерского городского округа состоялось заседание межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии (СПЭК), на котором обсуждалась активизация профилактических мероприятий в эпидемическом сезоне гриппа и ОРВИ 2021-2022 годов.

Санитарно-противоэпидемической комиссией было принято решение – рекомендовать руководителям организаций, предприятий, учреждений и воинских частей активизировать иммунизацию против гриппа как в целом среди населения, так и «групп риска» из расчёта не менее 60 процентов охвата от численности работников предприятия и 75 процентов лиц из групп риска. Ответственность за иммунизацию возложить на руководителей организаций.

К сезонному подъёму заболеваемости сформировать достаточный запас дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты (медицинских масок, респираторов, перчаток).

В соответствии с санитарными правилами и нормами при получении экстренного извещения о регистрации пяти и более случаев заболеваний с симптомами респираторной инфекции (гриппом или ОРИ) в дошкольных образовательных организациях, организациях отдыха детей и их оздоровления, оздоровительных и медицинских организациях, организациях социального обеспечения специалистами органа, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, проводится эпидемиологическое обследование очага инфекции и организуется (определяется) комплекс санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

С целью своевременной организации противоэпидемических мероприятий медицинскому персоналу указанных организаций направлять информацию в Межрегиональное управление № 71 ФМБА России по телефону (факсу) 2-39-07 или по телефону диспетчера 2-35-41.

Начальникам Управления образования, Управления культуры, Управления по физической культуре и спорту, Управления социальной защиты населения администрации округа обеспечить выполнение санитарно-эпидемиологических требований по профилактике инфекционных болезней.

Усилить контроль за проведением ежедневных "входных фильтров" при входе в здание с обязательной термометрией с целью выявления и недопущения в организации обучающихся, воспитанников и их родителей (законных представителей), сотрудников с признаками респираторных заболеваний, исключив скопление детей и их родителей в ходе проведения профилактического мероприятия.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/48643/