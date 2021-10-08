Участие в переписи населения – наше общее дело

Данные переписи необходимы при планировании рынков труда и жилья, составлении бюджета, в транспортной политике, в электроэнергетике, в сфере социального обеспечения, здравоохранения, образования и других сферах.
Например, по итогам переписи анализируются данные о составе семьи, о том имеются ли у членов семьи проблемы с занятостью или жильем, в итоге это позволит разработать адресные меры социальной поддержки на уровне государства.
Также итоги переписи должны стать надежной основой для развития системы образования. Полученная картина поможет определить потребности в учителях, школах, детских садах и современном оборудовании, необходимых для того, чтобы дети получали достойное образование, могли с уверенностью смотреть в будущее.
Другими словами, результаты переписи оказывают серьёзное влияние на прогноз и планирование, которые необходимы при разработке программ социально-экономического развития.
В этом году процесс переписи был усовершенствован. С 15 октября по 8 ноября 2021 года любой житель страны сможет самостоятельно пройти интернет-перепись на портале «Госуслуги», выбрав услугу «Участие в переписи населения». При этом электронный переписной лист можно заполнить не только на себя, но и на членов своего домохозяйства. Вопросы онлайн-переписи имеют всплывающие подсказки и пояснения. Каждый участник онлайн-переписи получит цифровой код-подтверждение прохождения переписи, который необходимо назвать переписчику. Кроме того, можно дойти до ближайшего переписного участка, а можно дождаться переписчика дома.
Уважаемые жители Озерского городского округа! Какой способ вы бы не выбрали, помните, что участие в переписи – это ваш вклад в большое общее дело, в будущее нашей страны.
Как принять участие в переписи через Госуслуги: https://www.strana2020.ru/landing/gosuslugi.php
Открылась горячая линия переписи: https://www.strana2020.ru/novosti/otkrylas-goryachaya-liniya-perepisi/
Источник: Челябинскстат.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа