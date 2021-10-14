В Челябинской области дан старт Всероссийской переписи населения

15 октября Челябинская область приступила к проведению Всероссийской переписи населения. Она продлится до 14 ноября. Уникальность переписи населения в том, что впервые в истории России она пройдёт в цифровом формате. Жителям области предоставляется несколько способов пройти перепись.

Главным нововведением является возможность самостоятельного заполнения жителями области электронного переписного листа на портале госуслуг. Сделать это можно с 15 октября по 8 ноября. Для этого достаточно совершить стандартный вход в личный кабинет с помощью единой защищенной системы аутентификации — ЕСИА, выбрать услугу «Участие в переписи населения» и ответить на предлагаемые вопросы. Электронную анкету можно заполнить не только на себя, но и на членов своей семьи. После успешного прохождения переписи участник интернет-переписи получит цифровые коды подтверждения на себя и переписанных членов семьи, а также один QR-код

на домохозяйство, которые необходимо будет показать переписчику.

Также переписаться можно будет, придя на стационарный переписной участок. В Челябинской области открылись 1004 переписных, стационарных участков, 52 стационарных участка размещены в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы». Адреса и графики работы переписных участков опубликованы на официальном сайте Челябинскстата (https://chelstat.gks.ru/national_census_2020#).

600 южноуральских волонтеров будут консультировать посетителей МФЦ по вопросам переписи населения.

Всех остальных жителей области, которые по каким-то причинам не переписались на портале госуслуг и на стационарных участках, перепишут переписчики. К обходу своих участков они приступят с 18 октября по завершении трехдневного обучения. В Челябинской области выйдут «в поле» 6284 переписчика (также предусмотрен 15%-й резерв). Все они будут вести опрос с помощью планшетных компьютеров. В соответствии с требованием Роспотребнадзора переписчики обеспечены масками и перчатками. При себе у каждого из них будет нагрудное удостоверение, действительное при предъявлении паспорта, синий портфель с надписью «Росстат». На переписчике будет шарф с надписью «Всероссийская перепись населения-2020» и жилет с логотипом Всероссийской переписи населения.

Всех, кто прошел перепись на портале госуслуг, переписчики попросят показать коды подтверждения переписи. Остальным предложат ответить на вопросы переписного листа. Никаких документальных подтверждений ответов переписчики не потребуют.

Жителям области в ходе переписи предстоит ответить на 33 вопроса. 23 общих вопроса про возраст, пол, образование, семейный статус, язык, с кем проживают и ведут свое домохозяйство. Многие из них уже знакомы по опыту прошлых переписей, однако есть совершенно новые. Например, помимо того, работает человек или нет, уточняют, как далеко от дома находится работа: в этом же населенном пункте, соседнем или в другом регионе. Добавились вопросы по источникам доходов граждан без указания их размера. В графе о национальности впервые один человек может указать сразу несколько национальностей. Отдельный блок из 10 вопросов касается жилищных условий.

В течение всего периода проведения переписи будет действовать федеральная «горячая линия». По всем возникшим вопросам граждане могут позвонить по телефону 8-800-707-20-20. Консультации доступны с 9 до 21 часа по московскому времени. В другие часы позвонивший может оставить заявку на обратный звонок оператора.

В ходе переписи важно учесть все население, проживающее на территории области, не потерять ни одного человека и собрать максимально точные данные. В дальнейшем эти данные станут основой для формирования программ в сфере образования, культуры, строительства, развития транспортной инфраструктуры.

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области

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