В Челябинской области дефицит вакцины «Спутник Лайт»

В Челябинской области с введением QR-кодов резко выросли темпы вакцинации – южноуральцы хотят побыстрее получить пропуск, привившись «Спутником Лайт».

На брифинге, посвященном проблеме распространения коронавируса, первый вице-губернатор Ирина Гехт сообщила, что однокомпонентную вакцину смогут получить только переболевшие и ревакцинирующиеся.

«"Спутника Лайт" не так много, поэтому в ряде медицинских организаций данная вакцина может уже заканчиваться. Сегодня мы получили препарат, но не очень много – всего 13 тыс. доз. Заявку на дополнительную партию мы подали. Но "Спутника Лайт" не так много, поэтому всех желающих быстро получить QR-код мы точно не сможем вакцинировать. Но "Спутник V" есть в достаточном объеме, поэтому им привиться будет гораздо легче. И все-таки для первой вакцинации я рекомендую двухкомпонентную вакцину», – сказала Ирина Гехт.

https://dostup1.ru/medicine/V-Chelyabinskoy-oblasti-defitsit-vaktsiny-Sputnik-Layt_142665.html