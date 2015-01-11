Снег с дождем обрушится на Челябинскую область: предупреждение синоптиков

Синоптики рассказали, какой будет погода в Челябинской области в ближайшие дни. Местами не обойдется без осадков — ожидается мокрый снег с дождем. В течение недели не исключены перепады атмосферного давления/

По данным Челябинского гидрометцентра, днем во вторник, 26 октября, столбики термометров покажут -1+4 °C, будет преимущественно без осадков. Скорость ветра составит до 13 м/с.

По шкале Бофорта, которую используют для визуальной оценки, это значение соответствует сильному ветру.

Предстоящей ночью прогнозируют -1,-6 °C, а днем в среду — около +2+7 °C. Ожидается, что местами пройдут небольшие дожди со снегом.

В четверг вновь возможны осадки — мокрый снег с дождем. При этом днем сохранится плюсовая температура — до +6 °C.

Одновременно с этим метеорологи прогнозируют колебания атмосферного давления — в частности, в Челябинске.

В четверг оно составит 736 мм, на следующий день поднимется до 743 мм, а в субботу будет уже 755 мм, говорится на сайте Гидрометцентра России. Октябрьская норма — 742 мм ртутного столба.

К слову, именно суббота может стать самым холодным днем на этой неделе в областном центре: ожидается +1 °C, а в ночь на субботу может быть до -5 °C.

Отметим, что средняя температура воздуха в области в октябре составляет +1+3 °C. Абсолютный максимум в Челябинске равняется +25 °C, а минимум — минус 24 °C.

https://www.cheltv.ru/sneg-s-dozhdem-obrushitsya/