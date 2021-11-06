Новости недели с Александрой Лебедевой (08.11.2021 г.)

Еженедельный выпуск "Новостей", где мы подводим итоги, рассказываем о самом главном и интересном!

В этом выпуске:

- Алексей Текслер: "Особый режим в Челябинской области сохраняется до 12 ноября". Как в Челябинской области проходит вакцинация от коронавируса.

- Сколько озерчан вакцинировалось во время нерабочей недели.

- О первой рабочей неделе в торговых комплексах Озёрска в новых условиях – пропуску по QR-коду.

- Как работают озёрские театры в условиях ковидных ограничений, и какие представления готовят к Новому году несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку.

- Сертификат о вакцинации позволяет россиянам беспрепятственно посещать торговые центры, спортивные мероприятия, более комфортно путешествовать. А что можно тем, кто собирается в Россию с сертификатом о вакцинации другой страны?

- В Озёрске отменены спортивные мероприятия, в том числе и футбольные матчи.

- Рубрика "Прогулки по Озёрску": заснеженный Озёрск в объективе наших зрителей и подписчиков.