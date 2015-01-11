История героического поступка ветерана милиции

Мужество, доблесть, отвага и храбрость одни из самых важных качеств сотрудника органов внутренних дел. Служба в полиции не бывает спокойной, к тому же связана с риском и опасностью. В будни и праздники сотрудники органов внутренних дел борются с преступностью, оберегают жизнь и здоровье граждан, обеспечивают законность и правопорядок на улицах нашего города и целой страны.

В преддверии праздника, вспомним один из героических поступков настоящего сотрудника милиции, который служит ярким примером неравнодушия, отваги и смелости гражданина, посвятившего жизнь службе в органах внутренних дел.

Дырин Игорь Николаевич родился и вырос в городе Челябинск. Работал водителем автобуса и на заводе, но тяга к справедливости и желание помогать тем кто попал в беду привели его на службу в милицию. Далее он с отличием окончил школу милиции и в 1991 году поступил на службу в УВД города Озерска. Всю жизнь Игорь Николаевич занимался спортом, увлекался тяжелой атлетикой, рукопашным боем, имеет звание мастера гиревого спорта. Отслужив 3 года в отделе милиции в поселке Метлино, перевелся в город в отдел вневедомственной охраны, в группу задержания.

Так, 2001 году в мае, после ночной смены, идя дворами со службы домой, Игорь услышал женский крик о помощи, из-за угла дома навстречу ему выбежал мужчина с окровавленным ножом в руке. Не раздумывая ни секунды, старший сержант милиции ОВО УВД обезвредил вооруженного преступника, применив к нему физическую силу и боевые приемы борьбы. Обладая хорошей физической подготовкой, он удерживал злоумышленника до прибытия подкрепления. Преступник был приговорен судом к 8 годам лишения свободы по статье «Разбой».

Поле этого случая Игорь Дырин указом Президента Российской Федерации был награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка», а потерпевшая пригласила его свидетелем на свою свадьбу.

За годы службы Игорь Дырин был награжден ведомственными медалями и знаками отличия, своим героическим поступком он навсегда вошел в историю Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск как пример смелости, мужества и отваги.