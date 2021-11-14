Сотрудниками Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск завершено расследование по факту незаконного использования документов для создания юридического лица

В Управлении МВД России по ЗАТО г. Озерск окончено расследование двух уголовных дел, возбужденных по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 173.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица).

Из материалов уголовного дела следует, что два жителя Озерска, 1981 и 1996 годов рождения незаконно предоставили свои паспорта гражданина Российской Федерации для создания юридического лица, путем предоставления данных паспорта гражданина Российской Федерации с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе в качестве подставных руководителей и учредителей юридического лица, без намерения фактически ими являться и исполнять возложенные в связи с этим обязанности.

При проведении следственных мероприятий сотрудникам полиции обвиняемые пояснили, что увидели объявление о получении заработка в сети Интернет. Для этого за денежное вознаграждение они предоставляли данные третьим лицам, необходимые для создания юридических лиц на своё имя, при этом управленческую деятельность они не осуществляли и осуществлять не собирались, финансово-хозяйственную деятельность не осуществляли.

Обвиняемым мера пресечения не избиралась. В соответствии с действующим законодательством им грозит штраф в размере от ста тысяч до трёхсот тысяч рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осуждённого за период от семи месяцев до одного года, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет. Сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление организовавших лиц причастных к данному противоправному деянию.

В настоящее время расследование двух уголовных дел завершено и с утвержденными обвинительными заключениями направлены в Озерский мировой суд для рассмотрения по существу.