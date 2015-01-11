Сводка аварийности в период с 8 по 14 ноября 2021 года

В результате невыполнения Правил дорожного движения в период времени с 8 по 14 ноября 2021 года Госавтоинспекцией города Озерска было зарегистрировано 16 дорожно – транспортных происшествий без пострадавших.

За данный период времени инспекторами ДПС пресечено 134 нарушения Правил дорожного движения.

Из них: 3 водителя управляли транспортными средствами, не имея права на управление транспортным средством, либо лишенные такого права; 1 водитель, привлечен к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей (без использования специального детского устройства);

17 водителей были привлечены к административной ответственности за неуплату административного штрафа в установленный законом срок.

На рассмотрение в суд направлено 8 материалов, по трем назначено наказание в виде административного ареста, в двух случаях назначены обязательные работы.

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск