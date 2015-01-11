УМВД России по ЗАТО г. Озерск завершено расследование уголовных дел по обвинению мужчины в совершении кражи и хранении наркотиков

Отделом дознания УМВД России по ЗАТО г. Озерск завершено расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого 39-летнего местного жителя. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража).

Из материалов уголовного дела следует, что в дежурную часть Управления обратилась жительница Озерска. По словам потерпевшей у нее из квартиры пропали денежные средства. В рамках оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска был установлен ранее неоднократно судимый местный житель, который накануне был в квартире потерпевшей. Мужчина достал из сумки заявительницы денежные средства общей суммой 54 000 рублей, далее с похищенным деньгами с места преступления скрылся, и в дальнейшем распорядился ими по своему усмотрению.

В период расследования указанного уголовного дела во время проведения обысковых мероприятий по месту жительства подозреваемого, сотрудниками полиции установлена причастность фигуранта к незаконному хранению наркотических средств. Обвиняемый собирал части наркотикосодержащего растения на территории заброшенных садовых участков, хранил их у себя в квартире для личного потребления. Проведенная экспертиза показала, что изъятое вещество является марихуаной в крупном размере.

Следственным отделом УМВД России по ЗАТО г. Озерск возбужденно уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств).

Обвиняемому избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В соответствии с действующим законодательством мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

В настоящее время расследование уголовных дел завершено и вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в Озерский городской суд для рассмотрения по существу.