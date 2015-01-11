В аэропорту Челябинска при посадке самолет выкатился за пределы полосы

Сегодня, 1 декабря, в аэропорту Челябинска самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы – судно вынесло на 20-25 метров от края дорожки.

Инцидент произошел в 02.32 с самолетом Bombardier авиакомпании UVT Aero, выполнявшим рейс по маршруту Казань – Челябинск. На борту находились 32 пассажира, один из которых ребенок, и три члена экипажа. Пострадавших нет.

«Судно видимых повреждений не получило, его отбуксировали на взлетно-посадочную полосу», – сообщили в прокуратуре.

Ведомство приступило к проверке исполнения требований законодательства в сфере безопасности полетов. Не исключено, что причиной происшествия стала гололедица, которая покрыла всю территорию Челябинска и его пригороды.

https://dostup1.ru/accident/V-aeroportu-Chelyabinska-pri-posadke-samolet-vykatilsya-za-predely-polosy_144099.html