3 декабря – Международный день инвалидов

Уважаемые озерчане!
Международный день инвалидов – особая дата в календаре. Она напоминает о милосердии, о необходимости протянуть руку помощи нуждающимся. Этот день объединяет всех, кто не равнодушен к мужеству, упорству и талантам людей с ограниченными возможностями здоровья, их умению настойчиво идти к намеченной цели.
В последние годы в обществе в лучшую сторону меняется отношение к проблемам людей с ограниченными возможностями, многое делается для того, чтобы они не чувствовали себя обделенными, смогли найти достойное место в жизни.
В Озерском городском округе работают три некоммерческих общественных организации инвалидов. Их деятельность направлена на реабилитацию и интеграцию в общество людей, имеющих различные ограничения по здоровью. Эти объединения вносят серьезный вклад в построение общества равных возможностей в Озерском городском округе. Они стали настоящей семьей, где всегда можно найти поддержку и понимание. Члены организаций занимают призовые места в спортивных мероприятиях, фестивалях и конкурсах различного уровня.
В этот день особые слова благодарности адресованы тем, кто дарит тепло и внимание инвалидам – социальным работникам, учителям, врачам, людям, которые заботятся о детях с ограниченными возможностями, помогают им вырасти образованными, востребованными, уверенными в завтрашнем дне.
От всего сердца желаем жителям Озерского городского округа, нуждающимся в постоянной поддержке, всем землякам, кто неравнодушен к инвалидам и их проблемам, счастья, благополучия, веры в свои силы и осуществления всех замыслов и мечтаний. Пусть на вашем пути встречаются добрые и отзывчивые люди.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков.
Председатель Собрания депутатов округа С.Н. Гергенрейдер.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа