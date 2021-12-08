В Озерск назначен новый прокурор – на новую должность перейдет бывший руководитель кыштымского надзорного ведомства.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, старший советник юстиции Сергей Волков назначен на должность прокурора ЗАТО Озерск сроком на пять лет.

Волков Сергей Викторович в органах прокуратуры Российской Федерации служит с мая 1998 года, занимая должности помощника прокурора в/ч 9310 (в январе 2001 г. прокуратура в/ч 9310 переименована в прокуратуру ЗАТО Озерска и передана в состав прокуратуры Челябинской области), старшего помощника прокурора ЗАТО Озерск. Далее проходил службу в прокуратуре Свердловской области последовательно занимая должности прокурора отдела по надзору за соблюдением налогового законодательства и законодательства в сфере предпринимательства, начальника отдела по надзору за исполнением законов в экологической сфере, на транспорте и в оборонном комплексе управления по надзору за соблюдением федерального законодательства, прокурором ЗАТО Лесной. С 2017 года занимал должность прокурора Кыштыма. (Биография предоставлена пресс-центром прокуратуры Челябинской области.)

https://dostup1.ru/politics/V-Ozersk-naznachen-novyy-prokuror_144458.html