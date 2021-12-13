Пятый этап программы туристического кэшбэка стартует в январе 2022 года

Пятый этап программы туристического кэшбэка стартует 18 января 2022 года – возобновление кэшбэк-программы анонсировала глава Ростуризма Зарина Догузова.

Условия останутся прежними: при оплате поездки по России картой «МИР» путешественнику вернутся 20% затраченных средств. Продажи туров с кэшбэком стартуют 18 января и продлятся до 12 апреля. Отправиться в путешествие можно будет до 30 апреля включительно, а если речь идет о круизе, то до 1 июня 2022 года. При этом желающим воспользоваться программой Ростуризма доступны любые регионы страны.

«Таким образом, мы охватываем вторую половину зимы и практически всю весну. При этом в отличие от пика сезона, новогодних или майских праздников в этот период меньше ажиотажа, поэтому больше выбор гостиниц, свободных номеров и недорогих билетов. И можно дешевле, и доступнее отправиться отдыхать», – рассказала глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

Условия программы не изменились: нужно выбрать тур или гостиницу на сайте мирпутешествий.рф, оплатить картой «МИР». На нее в течение пяти дней вернется до 20% от потраченных денег, однако максимальная сумма кэшбэка – 20 тыс. рублей. В программе участвуют поездки от двух ночей.

Программа туристического кэшбэка показала свою результативность и для Челябинской области: за четыре предыдущих этапа в ней приняли участие санатории «Увильды», «Урал», «Карагайский бор», «Жемчужина Урала», «Кисегач», семейный курорт «Утес», туроператоры «Спутник», «Уральские сказы», «Вершина-тур», горнолыжные комплексы «Солнечная долина», «Райдер» и многие другие представители туриндустрии региона.

«Старт нового этапа позволит нам удлинить "крылья сезона" и загрузить туробъекты ранней весной. И если зимой в Челябинской области огромный выбор активных форм отдыха: походы, зимние сплавы, катание на горных лыжах и сноуборде, – то весна – это прекрасное время для оздоровления. Санатории Южного Урала предлагают как лечебные программы, например, восстановление после перенесенного коронавируса, химиотерапии, инсультов и инфарктов, так и велнесс-программы для похудения, детоксикации, повышения жизненного тонуса», – отмечает заместитель директора по развитию туризма АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области» Ирина Чиркова.

Напомним, программа туристического кэшбэка была запущена в 2020 году. С начала 2021 года кешбэком воспользовались почти 1,7 млн россиян, суммарно они приобрели туров и проживания в отелях более чем на 34 млрд рублей, в виде кэшбэка им напрямую на карты вернулось 6,7 млрд рублей.

Известно, что в следующем году будет и осенний этап программы, его старт запланирован на октябрь.

https://dostup1.ru/economics/Pyatyy-etap-programmy-turisticheskogo-keshbeka-startuet-v-yanvare-2022-goda_144695.html