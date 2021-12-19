Туроператоры Челябинской области могут воспользоваться спецфондом для выплат по «ковидным турам»

Правительство России продлило возможность для туроператоров воспользоваться средствами фонда персональной ответственности, чтобы вернуть деньги туристам за несостоявшиеся поездки, сорванные из-за закрытия границ во время пандемии COVID-19.

Речь идет о путевках, купленных до 31 марта 2020 года. Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Решение поддержит участников отрасли. Они смогут продолжить выполнять обязательства перед клиентами, туры которых были отменены из-за коронавируса»,

— отметили в правительстве России.

Для получения средств из фонда персональной ответственности туроператорам необходимо направить уведомление в ассоциацию «Турпомощь» до 27 декабря 2021 года. Ранее подать заявки на использование средств фонда можно было до 15 мая этого года.

Глава Челябинской ассоциации туристических организаций Инна Лобода считает, что продление возможности использовать средства фонда персональной ответственности поможет туроператорам. Также она считает, что логичным продолжением этой меры станет увеличение срока отсрочки по выплатами.

«Каждый год туроператоры отчисляют средства в фонд персональной ответственности. Это гарантия на случай сложной ситуации. Когда у туроператоров не хватает денег, из фонда по распоряжению правительства России можно взять часть средств. Сейчас некоторые туроператоры для возврата денег по несостоявшимся турам получают средства из фонда. Ведь у многих компаний просто нет средств, потому что внесенные депозиты ушли авиакомпаниям, отелям, которые отказываются возвращать их, предлагая воспользоваться ими после нормализации ситуации. Новое распоряжение позволяет снова пользоваться средствами фонда. Радует, что правительство России и Ростуризм понимают сложность ситуации и идут отрасли навстречу»,

— рассказала ИА «Первое областное» Инна Лобода.

По последним данным Челябинской ассоциации турорганизаций, решения по 10% туров, отмененных из-за ковидных ограничений, не приняты. Южноуральцы не согласились заменить отдых, например, в Европе на Турцию или Египет и ждут назад свои депозиты.

В Ростуризме после публикации распоряжения правительства РФ отметили, что документ касается туров в открытые для россиян страны. По закрытым (в основном это государства Европы и Юго-Восточной Азии) ожидается решение Госдумы о продлении отсрочки обязательств туроператоров еще на один год. Пока что компании должны вернуть деньги до 31 декабря этого года.

Директор челябинской туркомпании «Вита Трэвел» Алексей Ципордей ранее говорил, что необходимость произвести выплаты до 31 декабря загонит фирмы «еще в большую долговую яму, поскольку многие туроператоры вынуждены оформлять банковские кредиты, чтобы производить расчет, реальной возможности восполнить потери не было». Если срок по возврату средств не продлят, южноуральцы могут начать подавать иски в суды, что приведет к банкротству компаний.

По отсрочке до 31 декабря 2021 года выплаты получили более 1 млн туристов. Продление срока позволит вернуть деньги еще 200 тыс. россиян, ожидающих компенсации за сорванные поездки.

https://www.1obl.ru/news/ekonomika/turoperatory-chelyabinskoy-oblasti-mogut-vospolzovatsya-spetsfondom-dlya-vyplat-po-kovidnym-turam/