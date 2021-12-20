Муниципальные экологи предупреждают: шинам не место во дворах

Жители города стараются благоустроить свои дворы по-своему красиво и с использованием доступных материалов. Десятилетия самым распространённым способом организации клумб и ограждений является использование автомобильных шин.

Но мало кто задумывается, что отработанные автомобильные шины отнесены к III-IV классу отходов и могут быть источником загрязнения окружающей среды. Согласно ст.8.2 КоАП Российской Федерации несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновым слой, или иными опасными веществами влечет административную ответственность.

В вопросе благоустройства должно приниматься во внимание мнение всех собственников многоквартирных домов (решение, за которое отдано 2/3 голосов, закрепляется протоколом общего собрания, его необходимо передать в управляющую компанию для реализации задуманного).

При отсутствии протокола собрания по вопросу благоустройства дворовой территории, все малые архитектурные формы и прочие элементы считаются незаконно установленными и подлежат ликвидации по требованию собственников.

Управляющая организация имеет право обращаться в УМВД России по ЗАТО г. Озерск с целью установления лиц, совершивших самовольное благоустройство дворовой территории для дальнейшего разрешения вопроса в судебном порядке.

Уважаемые жители! Просим воздержаться от самовольного благоустройства территории - в частности, от использования автомобильных шин во дворах.

Приглашаем активных жителей к участию в муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды», которая несколько лет подряд действует на территории округа. Подробности здесь: http://www.ozerskadm.ru/about/topical/?ELEMENT_ID=31807

Информация Отдела охраны окружающей среды.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/49370/