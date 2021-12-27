Во Дворце культуры «Маяк» прошли музыкально-театрализованные представления «Сказки из ларца»

23 и 26 декабря на сцене дворца для юных зрителей развернулась сказочная театральная фантазия.

В ходе представления Дед Мороз чуть не проспал Новый год, Снегурочка заговорила не своим голосом, а бойкие зайцы и другие герои русских народных сказок устроили зрителям новогодний свистопляс методом шоу-терапии и веселых игр. Сказочные герои вовлекли зрителей в происходящее на сцене, и маленькие зрители тоже стали полноправными участниками спектакля.

Радовали зрителей участники коллектива ведущих «Классики», ансамблей народного танца «Родничок» и «Каблучок», ансамбля народной песни «Аюшка».

Всего на новогодних представлениях смогли побывать более 300 мальчишек и девчонок, которые увидели, что даже самые маленькие артисты могут выступать на большой сцене, от души петь и задорно танцевать.

Текст и фото ДК "Маяк".

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/49496/